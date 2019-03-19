HABER

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, uluslararası proje iş birliğine imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Aktif Bank, Horizon 2020 proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020’den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı.

Aktif Bank açıklamasına göre, Aktif Bank Horizon 2020 proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Banka, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020’den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı. Aktif Bank’ın 13 ülkeden 44 farklı paydaş ile birlikte başvurduğu “ICT 11- HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications” başlıklı çağrıya sunduğu proje önerisi ilk sıradan kabul edildi.

Aktif Bank’ın paydaşlarının arasında sektörün öncü firmalarından ATOS, IBM, Fujitsu, HP, Bank Of Ireland, HP Italia gibi firmalar da yer alıyor.

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Türkiye’den tek ticari firma olarak yer aldığı konsorsiyumda, finans sektörüne yönelik büyük veri, yapay zekâ, testbeds ve sandbox platformlarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu çalışmalara ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte “Blockchain Üzerinde Hileli Kripto Para İşlemlerinin Tespiti” alanında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve pilot çalışmalarına da liderlik edecek.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Van'da lapa lapa kar yağışıVan'da lapa lapa kar yağışı
Seve Barajı’ndan su tahliyesi başladıSeve Barajı’ndan su tahliyesi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aktif Bank

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Motosiklette rubik küpü çözen genç: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.