HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir'

"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir'

16.06.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Uzan, katıldığı YouTube programında aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Uzan'ın konuşmasındaki "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir." sözleri dikkat çekti.

"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir'

Cem Uzan, YouTube'da yayınlanan programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Aktif siyaseti bıraktığını söyleyen Uzan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

"AKTİF SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Uzan konuşmasında "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA HER KONUDA DESTEK OLUNMASI GEREKİR"

Devamında Uzan, "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

UUU

"GENÇ PARTİ DE KENDİ YOLUNA GİDECEKTİR"

Uzan, Genç Parti ile ilgili olarak ise "Ben artık siyaset şapkasını çıkardım, bıraktım. Benim için sadece bir sade vatandaş olarak fikrimi soranlara fikrimi şey yaparım. Genç Parti de kendi yoluna gidecektir. Oradaki arkadaşlar da partiyi doğru gördükleri şekilde ayakta tutacaklardır."şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı!Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Anahtar Kelimeler:
cem uzan siyaset

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.