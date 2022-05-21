Akupunktur nedir? Akupunktur tedavisi hangi hastalıklarda uygulanabilir?

İğneli akupunktur yapılabildiği gibi, iğnesiz şekilde lazerle uygulamalar mevcuttur. Kulak akupunkturu da ayrı bir destek metodudur çünkü kulak, vücudun kumanda alanlarından biridir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Topal, akupunktur yöntemlerini ve hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, belirli vücut bölgelerine ince iğnelerin batırılmasını içeren geleneksel bir Çin şifa tekniğidir. Geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır ve bu nedenle bütünsel bir şifa yöntemidir. Akupunktur tedavisi bundan yaklaşık 3000 yıl önce Çin’de geliştirilmiştir. Günümüzde tıbbi tedaviye ek olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, akupunktur sadece doktora danışılarak uygulanmalı ve hastalıkların tek tedavisi şeklinde kullanılmamalıdır.



