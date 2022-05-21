KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Akupunktur nedir? Akupunktur tedavisi hangi hastalıklarda uygulanabilir?

Akupunktur nedir? Akupunktur tedavisi hangi hastalıklarda uygulanabilir?

21.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akupunktur, vücudun kendi çiğ enerjisini dengelemeyi hedef alan bir regülasyon yöntemidir. Bu konuda çok eski yıllarda özellikle akupunktur noktaları ve meridyenleri keşfedilmiştir. Bu anlamda, organların ismiyle geçen birçok meridyenler ve dengeleyici noktalar mevcuttur. Bazı noktalarda enerjiyi artırıcı, bazı noktalarda ise enerji düşürücü nüanslar söz konusudur.

İğneli akupunktur yapılabildiği gibi, iğnesiz şekilde lazerle uygulamalar mevcuttur. Kulak akupunkturu da ayrı bir destek metodudur çünkü kulak, vücudun kumanda alanlarından biridir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Topal, akupunktur yöntemlerini ve hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, belirli vücut bölgelerine ince iğnelerin batırılmasını içeren geleneksel bir Çin şifa tekniğidir. Geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır ve bu nedenle bütünsel bir şifa yöntemidir. Akupunktur tedavisi bundan yaklaşık 3000 yıl önce Çin’de geliştirilmiştir. Günümüzde tıbbi tedaviye ek olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, akupunktur sadece doktora danışılarak uygulanmalı ve hastalıkların tek tedavisi şeklinde kullanılmamalıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün 6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün
Yatağınızı her sabah topluyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Doğru yatak temizliği için...Yatağınızı her sabah topluyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Doğru yatak temizliği için...
Mutlaka yapın! Kirpikleriniz hiç olmadığı kadar uzun ve kıvrık olacakMutlaka yapın! Kirpikleriniz hiç olmadığı kadar uzun ve kıvrık olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadı

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadı

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

İlginizi Çekebilir

Çenesiz doğdu! Annesi bile gördüğünde şoke olmuştu

Çenesiz doğdu! Annesi bile gördüğünde şoke olmuştu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.