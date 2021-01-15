Akupunktur nedir? Akupunktur tedavisi zayıflama dışında da kullanılıyor

Akupunktur tedavisi, son yıllarda bilimsel çalışmalar yapılarak oldukça popüler bir tedavi yöntemi haline geldi. Akupunktur; Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Ulusal Sağlık Örgütü tarafından bir çok hastalıkta tavsiye edilen bir tedavi yöntemidir. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı akupunkturu resmi bir tedavi yöntemi olarak yıllar önce kabul etti. Bu amaçla akupunkturu bir çok hastalığın tedavisinde veya koruyucu olarak kullanmaktayız.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Akupunktur en sık ağrı tedavilerinde, alerjik astımda, migren ağrılarında, zayıflama tedavilerinde, obezite, bağımlılık tedavilerinde, mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarında ayrıca sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanılıyor. Yalnızca bunlarla sınırlı değildir, akla gelen bütün rahatsızlıklarda akupunkturun kullanılma endikasyonu var. Gerek önleyici gerekse tedavi açısından.

İLAÇ KULLANIMI YASAKLANAN GEBELİKLERDE DE KULLANILIYOR

Örneğin; bir çok ilacın kullanılmasının yasak olduğu gebelik döneminde, gebeliğin ilk 3 ayında Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Ulusal Sağlık Birliği, akupunkturu bir tedavi yöntemi olarak tavsiye ederler.

BAĞIMLILIKTAN TÜP BEBEK UYGULAMASINA KADAR FARKLI ALANLARDA YAYGINLAŞTI

Alerjik bronşit, astım, bağımlılık tedavilerinde akupunktur özellikle tavsiye edilir. Akupunkturun kullanılma alanları tıp geliştikçe artıyor. Yeni çağla beraber yeni akupunktur uygulamaları ortaya çıkabiliyor. Tüp bebek uygulamaları da bunlardan birisi."

