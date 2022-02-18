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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenlenmişti! Olayla ilgili yeni gelişme

18.02.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Adem Çakıcı'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenlenmişti! Olayla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğramıştı. Adem Çakıcı olayda sağ bacağından yaralanmıştı. Olay ile ilgili yeni gelişmede 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ADEM ÇAKICI BACAĞINDAN YARALANDI

Olay 15 Şubat Salı günü akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkânları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda motosiklet ve otomobille gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen G. M., G.D. ,D.Y. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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alaattin çakıcı
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