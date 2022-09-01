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Alacağı olduğu eğlence mekanında vahşice öldürülmüştü! Zehra Bayır cinayetinde kritik detaylar: Eski sevgilisinin evinde bulundu

01.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için çalıştığı eğlence mekanında kan donduran bir şekilde öldürülen Zehra Bayır cinayetinde esrar perdesi aralanıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen vahşette 7 kişi tutuklanmış, Bayır'ın eski sevgilisi İlimder İlter, kardeşi Ömer ilter ve garson Ünal Karakülah tutuklanmıştı. İlimder İlter'in evinde yapılan aramada bulunanlar korkunç olayı aydınlatması için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Alacağı olduğu eğlence mekanında vahşice öldürülmüştü! Zehra Bayır cinayetinde kritik detaylar: Eski sevgilisinin evinde bulundu

Zehra Bayır'ın çalıştığı ve alacaklı olduğu eğlence mekanında başına sert cisimle vurulup havuza atılmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayır'ın eski sevgilisi İlimder İlter'in evinde yapılan aramada tişörtünde ve ayakkabılarında kan izleri bulundu. Eşyalardaki kan izlerinin Bayır'a ait olup olmadığı incelenecek. Korkunç olaydan tüm ayrıntılar ve son gelişmeler şöyle...

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HİÇ ÖDEME YAPMADILAR

Olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

BAŞINA VURUP HAVUZA ATTILAR

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlimder İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Karakülah, tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı. İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık filtre sistemiyle görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili olarak Zehra'nın eski sevgilisi İlimder İlter'in evinde yapılan aramada kanlı tişört ve ayakkabı bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.

(DHA)

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cinayet
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