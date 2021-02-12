Alaçatı’ya takviye kurtarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Alaçatı’da 16 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını, bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "Dün gece 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." dedi.

Bu arada, aşırı rüzgardan işçi barakalarının üzerine vinç devrildiği, 9 vatandaşın bu olayda yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor.

