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Alaçatı’ya takviye kurtarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi

12.02.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Alaçatı’da 16 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını, bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "Dün gece 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Alaçatı’da 16 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını, bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "Dün gece 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." dedi.

Bu arada, aşırı rüzgardan işçi barakalarının üzerine vinç devrildiği, 9 vatandaşın bu olayda yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor.

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