Alan Wake şimdi de dizi oluyor

Remedy Entertainment ve Microsoft işbirliğiyle 2012 yılında Xbox 360’a özel olarak satışa sunulan Alan Wake, dinamikleri ve atmosferiyle başarılı bir yapımdı. Ne var ki oyunun pazarlama aşamasında gerek Remedy, gerekse de Microsoft başarılı bir performans ortaya koyamadı. Doğal olarak bu durum oyunun satış rakamlarına da yansımış oldu.

Ayrıca o dönemde kullanımda olan Xbox 360 modellerinin büyük bir çoğunluğu korsan oyun çalıştırma açısından müsait olduğu için, Alan Wake de online bir yapım olmadığı için bu durum satış rakamları bazında olumsuz yansımalara neden oldu.

Başarılı bir yapım olmasına rağmen devam oyunu bir türlü duyurulmayan AlanWake, şimdi de dizi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcılığını oyunun yaratıcısı olan Sam Lake üstlenecek. Legion ve Cloak & Dagger’ın önemli isimlerinden biri olan Peter Calloway de dizide genel sorumlu olarak karşımıza çıkacak.

Sam Lake, dizide orijinal hikaye üzerinden ilerleyeceklerini duyurdu. Oyunda karşımıza çıkan karanlık dünyanın, dizide daha da derinleştirilmiş bir halde izleyicilerin karşısına çıkacağını belirten Lake, devam oyunu hakkında da bilgi verdi.

Lake şu anda devam oyunu üzerine herhangi bir çalışma olmadığını söyledi. Alan Wake’ın yaratıcısına göre, doğru şeyler yapmak için doğru zamanı beklemek gerekiyor.

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