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  4. Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

05.01.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFADtarafından paylaşılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21 sıralarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliğinin 39.52 km olduğu açıklandı. Son depremler listesi araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

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