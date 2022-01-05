Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFADtarafından paylaşılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21 sıralarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliğinin 39.52 km olduğu açıklandı. Son depremler listesi araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.