Alanya'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21 sıralarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliğinin 39.52 km olduğu açıklandı. Son depremler listesi araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





