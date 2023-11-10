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Alanya'da Ukraynalının gasp intikamı! Döviz dolu çantasını çalanları aracıyla çarparak öldürdü

10.11.2023 20:46 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir Ukraynalı turist, motosikletli 2 kişi tarafından aracının önü kesilerek gasp edildi. İçinde dolar ve euro bulunan çantası çalınan Ukraynalı, motosikleti aracıyla takip etti. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Ukraynalı şahıs, motosikletteki 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdü.

Alanya'da Ukraynalının gasp intikamı! Döviz dolu çantasını çalanları aracıyla çarparak öldürdü

Alanya'daki olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracında bir çanta dolusu dolar ve euro bulunan yerleşik Ukraynalı turist, kaldığı apart otele giderken plakası olmayan motosikletteki 2 kişi tarafından önü kesildi. Şüpheliler iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi.

ATEŞ AÇARAK ÇANTASINI GASP ETTİLER

Ukraynalı turist bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçtılar.

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İNTİKAM İÇİN ARACIYLA ÇARPTI

Motosiklete binen gasp şüphelileri olay yerinden uzaklaşırken, Ukraynalı turist aracıyla takibe başladı. Yaklaşık 100 metre mesafede motosikletli şüphelileri yakalayan turist, şüphelilerin bulunduğu motosiklete çarptı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, henüz isimleri belirlenemeyen motosikletli şüphelilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

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Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı.
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Görgü şahidi bir vatandaş, “Silah sesleri duydum. Motosikletli kaçmaya başladı, arkasından gelen otomobil de motosiklete çarparak durdurdu. Otomobil de inşaat şantiyesinin içine gerek durabildi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ukrayna gasp
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