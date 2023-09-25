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Alanya'da yamaç paraşütü düştü! Bir turist öldü, pilot yaralandı

25.09.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düştü. Kazada Belarus uyruklu turist öldü, pilot yaralandı.

Alanya'da yamaç paraşütü düştü! Bir turist öldü, pilot yaralandı

Yamaç paraşütü pilotu A.Ş, Belarus uyruklu D.S. ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİLOTU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belarus uyruklu turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa ulaştırıldı.

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Pilot A.Ş, hastaneye kaldırıldı. D.S'nin cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Alanya yamaç paraşütü

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