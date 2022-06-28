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Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı! 'Kahve yapmak için ateş yaktım'

28.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran günü üç noktada orman yangını çıktı. Yangınların faili olarak dördüncü noktada yaktığı ateş başında yakalanan Halil Yanık'ın (28), savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Yanık, 3 noktayı kendisinin ateşe vermediğini, kahve yapmak için ateş yaktığı sırada gözaltına alındığını ileri sürdü. İşte orman yangını şüphelisinin ifadesinin detayları!

Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı! 'Kahve yapmak için ateş yaktım'

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.

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Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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KAHVE İÇİN YAKMIŞ

Halil Yanık'ın savcılıktaki ifadesinde, 3 noktadaki yangınları kendisinin çıkarmadığını söylediği, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yanık'ın, başındayken yakalandığı dördüncü ateşi ise kahve pişirmek için yaktığını söylediği belirtildi. Halil Yanık'ın, uyuşturucu madde kullandığı da belirlendi.

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(DHA)

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