Alanya Müftülüğü, tepki çeken paylaşımı kaldırdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor’un futbolcusu Josef Sural’ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği gün Alanya Müftülüğü'nden yapılan bir sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Josef Sural’e yönelik yapıldığı algılanan paylaşım, tepkiler üzerine kaldırılırken, müftülük, bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, paylaşımın Sural ile ilgili olmadığı açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Josef Sural, Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi. Çek futbolcunun ölümü tüm Türkiye’de ve ülkesinde geniş yankı bulup, büyük üzüntüyle karşılanırken, Alanya Müftülüğü’nden yapılan bir sosyal medya paylaşımı ise tepkiye neden oldu.

MÜFTÜLÜK SAYFASINDA PAYLAŞILDI

Alanya Müftülüğü’nün sosyal medya hesabından, "Gayrimüslimlere dua etmek, rahmet okumak, istiğfar etmek caiz midir?” sorusuna ilişkin verilen cevabın yer aldığı paylaşım, Josef Sural’e yönelik algılandı. Paylaşımda, "Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah'tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah'a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz. Nitekim birçok âyet-i kerimede inkâr üzere ölen kâfirlerin onlara af dilense bile affedilmeyecekleri belirtilmiş (Nisâ, 4/18, 48; Tevbe, 9/80) ve onlara istiğfar edilmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan "Resûlullah (S.A.S.), amcası Ebû Tâlib ölüm döşeğinde iken ona 'La ilahe illallah' kelimesini telkin etmiş, iman etmemesi üzerine, 'Allah'a yemin ederim ki, senin için af ve mağfiret dilemek bana yasaklanmadığı müddetçe, senin için muhakkak Allah'tan mağfiret dileyeceğim." (Buhârî, Cenaiz, 79) buyurmuştur. Bu olay üzerine ‘Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar-Allah'a ortak koşanlar için af dilemek, ne Peygambere ne de müminlere yaraşır.’ (Tevbe, 9/113) âyeti inmiştir. Başka bir rivayette ise Hz. Peygamberin (S.A.S.), münafıkların başı sayılan Abdullah b. Übey b. Selûl'ün cenaze namazını kıldığı, akabinde ona rahmet dileyeceğini ifade ettikten sonra ‘Asla onlardan ölen birinin namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.’ (Tevbe, 9/84) mealindeki âyetin nazil olduğu belirtilmektedir (Buhari Cenaiz, 83). İlgili âyetlerden hareketle Müslüman bir kimsenin, gayrimüslim olarak ölen bir kimseye istiğfar etmemesi ve rahmet dilememesi gerektiği, böyle bir cenazeyle karşılaştığında da nazik cümlelerle taziye dileğinde bulunması ve kalanlara sabrı tavsiye edip teselli vermesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır" denildi.

TEPKİ ÜZERİNE KALDIRILDI

Gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldıran müftülük yetkilileri, paylaşımın Josef Sural ile bir bağı olmadığına yönelik bir başsağlığı açıklaması da paylaştı. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Müftülüğümüzün; halkımızın sevdiği ve değer verdiği bir kişiyle ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunması asla söz konusu olamaz. Bu elim kazada vefat eden Alanyasporlu futbolcumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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