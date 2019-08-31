HABER

Alanya’da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesine eşiyle beraber balayına gelen Sırp turist, iddiaya göre kaldığı otelin 6.

Alanya’da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesine eşiyle beraber balayına gelen Sırp turist, iddiaya göre kaldığı otelin 6. katındaki odanın balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Sırp çift Samir Tuzinac (35) ve Almina Humanovic Tuzinac (34), balayı için 2 gün önce yakınlarıyla Sırbistan’dan Alanya’ya gelerek otelin 6. katındaki odaya yerleşti. Samir Tuzinac’ın balkonda olduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek sert zemine düştü. Otel yetkilerinin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tuzinac’in yaşamını yitirdiği belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Samir T.’nin cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği belirtildi.

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildiPençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi
Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandıKıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.