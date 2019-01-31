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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçedeki ormanlık arazide Hint keneviri ve esrar yetiştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, tutuklu olarak yargılandığı davada toplam 33 yıl 4 hapis ve 26 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Ağustos 2017 tarihinde ilçenin kırsalında bulunan Akçatı Mahallesi Tepe mevkiindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçedeki ormanlık arazide Hint keneviri ve esrar yetiştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, tutuklu olarak yargılandığı davada toplam 33 yıl 4 hapis ve 26 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Ağustos 2017 tarihinde ilçenin kırsalında bulunan Akçatı Mahallesi Tepe mevkiindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekili vaziyette bin 420 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 189 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Rafet S. (33) ile Mevlüt A. (39) gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar son kez hakim karşına çıktı
Tutuklu yargılanan 2 sanık Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Duruşmada tarafların sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Rafet S.’ye 16 yıl 8 ay hapis ve 13 bin 320 TL, ‘uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekme’ ile ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Mevlüt A.’ya ise 16 yıl 8 ay hapisle 13 bin 320 TL adli para cezası verdi. Duruşmanın ardından 2 sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderdi.

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