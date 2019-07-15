Alanya'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan Rus genç kız öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yediği yemekten sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'nde ailesiyle bir restoranda yemek yiyen Sofia Lanshakova (17), kısa süre sonra rahatsızlandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki sağlık ocağına kaldırılan Rus kız, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Sofia Lanshakova, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

