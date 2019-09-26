Alanya'daki uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 15'i daha cezaevine gönderildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Alanya ve Antalya emniyet müdürlükleri ekiplerince 23 Eylül'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

