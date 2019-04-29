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Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Alanyaspor'umuza, futbol camiamıza, Josef'in ailesine ve Çekya halkına başsağlığı, sabır diliyorum" - "Yaralı futbolcularımızın durumunu da takip ediyoruz. Hamdolsun onların durumu daha iyiye gidiyor. Önemli bir sıkıntı görünmüyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların geçirdiği trafik kazasının tüm spor camiasını derinden üzdüğünü belirtti.

Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, çıkışta basın mensuplarına, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için Çekya halkına başsağlığı dileyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Alanyasporlu futbolcuların geçirdiği trafik kazası hepimizi üzdü. Kaybettiğimiz sporcumuz Josef Sural da ayrıca bir üzüntü vesilesi oldu. Başta Alanyaspor'umuza, futbol camiamıza, Josef'in ailesine ve Çekya halkına başsağlığı, sabır diliyorum. Diğer yaralı futbolcularımızın durumunu da takip ediyoruz. Hamdolsun onların durumu daha iyiye gidiyor. Önemli bir sıkıntı görünmüyor. Yaralı futbolcularımıza da geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde Alanyaspor başkanımız ve ilgili arkadaşlarla görüştük. İlgili genel müdürümüz de şu an Alanya'da kendileriyle beraber. Konuyu takip ediyoruz, acil şifa temenni ediyoruz."

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Aytemiz Alanyaspor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu josef sural

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