Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladının kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti. Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Gerçekten adeta kahrolduk. Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Kuzey Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize, Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

- "Zaten Bratislava'ya gidiyorum, giderken de bırakmak istedik"

Sural'ın cenazesinin bu gece Antalya'dan İstanbul'a yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ailesini de birazdan kendi uçağıma (ATA uçağı) alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten Brastislava toplantısına gidiyorum. Giderken de bırakmak istedik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için de teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ın ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiç bir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Sural'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Acılarını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarına siyasetçilere, taraftarlara ve bütün camiaya teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: