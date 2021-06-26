HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

26.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Alaska eyaletinde, dinozorların milyonlarca yıl önce varlığına dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmayı yürüten kişiler 7 dinozor yavrusuna ait kalıntı buldu.

Alaska'da 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

Alaska Üniversitesinden araştırmacılar, Alaska'nın kuzeyinde yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 7 dinozor yavrusuna ait kalıntılar buldu. Araştırmacılardan Pat Druckenmiller, bulguların Kuzey'de bugüne dek dinozor yuvalarına ilişkin bulunan ilk kanıtlar olduğunu kaydetti.

Druckenmiller, dinozor yavrularına ait fosillerin, yumurtadan yeni çıkmış halde bulunduklarını ifade etti.

Yeni bulguların dinozorlara ilgili bilinenleri değiştirebileceğine işaret eden Druckenmiller, "Yumurtladılarsa orada (Alaska'da) kışı geçirmişlerdir. Soğuk hava ve kar gibi alışık olmadıkları hava koşullarına ayak uydurmak zorunda kalmışlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Dinozorların, Alaska'da yaklaşık bir yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, 2016'da, Alaska'nın 65-70 milyon yıl önce dinozorlar için Kuzey Amerika ile Asya arasında "otoyol" görevi görmüş olabileceğini iddia etmişti.

Araştırmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Dünyada sekizinci! Ülkede ötanazi yasallaştıDünyada sekizinci! Ülkede ötanazi yasallaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.