İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, ahde vefanın en güzel örneklerinden birini sunduğu "Ustalar Sahada" projesiyle, uzun yıllarını Albaraka’ya veren emekli yöneticilerinin tecrübelerinden yararlanıyor ve kurumsal kültürünü yeni çalışanlarına aktarıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütürken bir taraftan da geleneklerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda Albaraka Türk İnsan Kıymetleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan “Ustalar Sahada” projesi ile insan için değer üretme odaklı kurum kültürünün en güzel örneklerinden birini sunuyor. “Ustalar Sahada” projesi ile Albaraka Türk’ün emekliye ayrılmış üst düzey yöneticileri, bankanın özellikle bir üst göreve atanan çalışanlarına yönetsel ve iş ilişkileri konularında ihtiyaç duydukları konularda tecrübelerini aktarıyor.

- “Ustalarımızdan öğreneceğimiz çok şey var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, öncelikle çalışanların Albaraka’nın en kıymetli varlığı olduğunu belirterek, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Albaraka Türk’ün değerlerine sahip çıkmaya ve emekli olmuş çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam ettiğini ve "Ustalar Sahada" projesinin kendilerine oldukça heyecan verdiğini aktardı.