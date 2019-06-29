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Albaraka Türk’ten örnek olacak proje "Ustalar Sahada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, ahde vefanın en güzel örneklerinden birini sunduğu "Ustalar Sahada" projesiyle, uzun yıllarını Albaraka’ya veren emekli yöneticilerinin tecrübelerinden yararlanıyor

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, ahde vefanın en güzel örneklerinden birini sunduğu "Ustalar Sahada" projesiyle, uzun yıllarını Albaraka’ya veren emekli yöneticilerinin tecrübelerinden yararlanıyor ve kurumsal kültürünü yeni çalışanlarına aktarıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütürken bir taraftan da geleneklerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda Albaraka Türk İnsan Kıymetleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan “Ustalar Sahada” projesi ile insan için değer üretme odaklı kurum kültürünün en güzel örneklerinden birini sunuyor. “Ustalar Sahada” projesi ile Albaraka Türk’ün emekliye ayrılmış üst düzey yöneticileri, bankanın özellikle bir üst göreve atanan çalışanlarına yönetsel ve iş ilişkileri konularında ihtiyaç duydukları konularda tecrübelerini aktarıyor.

- “Ustalarımızdan öğreneceğimiz çok şey var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, öncelikle çalışanların Albaraka’nın en kıymetli varlığı olduğunu belirterek, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Albaraka Türk’ün değerlerine sahip çıkmaya ve emekli olmuş çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam ettiğini ve "Ustalar Sahada" projesinin kendilerine oldukça heyecan verdiğini aktardı.

Süleyman Çelik, şunları kaydetti:

"Albaraka’nın sahip olduğu kültürü, değerleri benimsemiş ve bankamızda değişik kademelerde görev aldıktan sonra pozisyonlarını kendilerinden bir sonrakilere emekliliğe ayrılarak bırakmış ustalarımızı unutmuyor ve yaşamları boyunca bankamıza bilgi ve tecrübeleriyle sahip çıkmalarını arzuluyoruz. Albaraka kültürüne sahip ustalarımızdan hala öğreneceğimiz çok şey var ve hala onların bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Ustalar Sahada projesiyle, yıllarını Albaraka’ya verdikten sonra emekliye ayrılan üst pozisyondaki yetkililerimizin tecrübelerinden yararlanmak ve bankamız kurumsal kültürünün yeni çalışanlara aktarılmasına katkıda bulunmak ve emekli olmuş çalışanlarımızın bu sürece daha hızlı bir şekilde adapte olmaları amacıyla bu büyük ustalarımızla danışman statüsünde birlikte olmaya devam ediyor, bizlere kattıkları değer ve destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

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albaraka türk

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