Aldatan kocasından intikam almak için tamamen değişti! Verdiği kilolarla görenleri şaşırttı

30 yaşındaki Samantha Sardinia, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendikten sonra intikam almak için kendini değiştirmeye karar verdi. Samantha, spor salonunda saatler geçirdikten ve sağlıklı bir diyet uyguladıktan sonra güvende hissettiğini ve kendinden emin olduğunu belirtti.

Samantha, yaşadığı değişimden sonra "nihayet ana karakter gibi hissettiğini" açıkladı. Verdiği kilolar, stil değişikliği ve makyajla farklı biri gibi görünen Samantha, 'Hayal et' başlığıyla paylaştığı bir sosyal medya klibinde şaşırtan dönüşümünü gösterdi.

Klibin başında Samantha, kilo vermeden önceki çeşitli resimlerini paylaşarak aldatılmadan önceki halini gösterdi. Ardından “İntikam almayı seçtim." diyerek düzenli spor salonuna gittikten sonraki değişimini sergiledi.

"Onun için değil, benim için", "Bir elbise içinde iyi hissetmek için değil, tenimde iyi hissetmek için.", "Sıkı çalışma karşılığını verir." yorumlarını yaptı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "İnanılmaz dönüşüm.","EVET KRALİÇE.",

"Bunu neden en başta yapamadın?", “Aaaa seni kim aldattıysa artık çıldırmış. Bunu kesinlikle biliyorum.” yorumlarında bulundu.





