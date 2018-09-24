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Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın intikam almak için kocasının yasak aşklarını kendisine anlatan çalışanıyla birlikte sır oldu.

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

İstanbul'da gayrimenkul şirketi sahibi Üzeyir E.'nin eşi, kendisini aldatan eşinden intikam almak için, kocasının ilişkilerini kendisine anlatan çalışanı ile kaçtı.

Güneşli'de yaşayan bir çocuk sahibi Sadık A. bir gayrimenkul şirketinde çalışıyordu. İddiaya göre işyeri sahibi Üzeyir E. bir ay önce Sadık A.'yı, yaşadığı evlilik dışı ilişkileri, karısına anlattığı gerekçesiyle işten kovdu. Ancak bu olaydan bir süre sonra Sadık A., patronunun eşiyle birlikte ortalıktan kayboldu.

ANNE BABASINI TEHDİT ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Üzeyir A., eski çalışanının ablası A.K.'ye, "Kardeşin nerede? Onu bul. Eşim de kayıp. Kardeşini ve yeğenini yaşatmam" diye tehditler savurdu. Sonuç alamayan öfkeli koca, 7 Eylül'de anne babasını yanına alıp Sadık A.'nın anne babasının evini bastı.

Sadık A.'yı bulamayınca "Sadık'ı bana bulun. Bulmazsanız sizi burada çivilerim" diyerek onları da tehdit etti.

Çift bunun üzerine ertesi gün savcılığa giderek şikâyette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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istanbul aldatma

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
eee çalarsan kapıları yumrukla çalarlar kapını tokmakla...sen yaparken doğru karın yaparken yanlış öylemi...ondan sonra bi yerine batsın erkekliğin aklına gelsin...iyi etmiş karın helal olsun
Kimin eli kimin cebinde belli değil
çalma kapıyı, çalarlar kapını üzeyir efendi
kadının yaptığı tabi ki yanlış fakkatttttt eşi yapınca da ayıp olmuyor mu acep, kadın yapınca namussuzluk-aldatma, erkek yapınca gönül eğlentisi mi????? yok işte öyle, bazı kadınlarda cevabı bu şekiilde yapıştırıyor kocalara...geçmiş olsun aga, karın gelse daha ne yapacaksın ki onu, ben ce sen boşa gitsin artık, zaten seni taçlandırmş:))))))), öldürmek çözüm değil.. ayrıca, hatalı olan yolun en başında sensin
o birinin karisini almiş baska birisi de onun karisini almiş
Kadının içinde varmış zaten ne intikamı?
Ülen üzeyir adamın gafasını kızdırma.Sen elin kızı karısıyla ayna-fişne olurken sna bülemi dediler.ÇİVİLERMİŞ.Ülen ÜZeyiiir sen galıp ustasımısın len.Emide valla seni 36 lık değil 45 lik mıhla mıhlarlar.Aklı isen ver mahkemeye.Emme sen sen ol mıhlarım,çivilerim gibi abuk-subuk gonuşma ülen.
Düpedüz bahane. Toplanın asıl Senaryoyu ben anlatcam. Şimdi hatun kişisi zaten bunla yiyişiyordu. Ama hatunun eşi de boş değildi. O da capkındı. Kadın kendini suclu hissetmemek icin sürekli eşinin açığı var mı sorup soruştuyordu. Birlikte olduğu adam sürekli dedikosunu yapıyordu. Madem öyle gel böyle deyip ikisi de kaçtı. Al birini vur ötekine. evet.
hem suçlu hem güçlü olabilir. ikisiinide öldürüp sonra birlikte kaçtılar pozisyonu yaratıp şüpheyi kendinden uzak tutmaya çalışır.
ADAM ADAM GİBİ ONURLU OLMALI OLMAZSA ZİNAYI ALLAH AFFETMEZ AİLENDE HUZUR OLMAZ AMA KADININ DA ONDAN FARKI OLMADI DEMEKKİ KADINDA ÇOK RAHAT YAPTIYSA BU RAHATLIK TECRÜBEYE DAYANA BİLİR ÇOK YAZIK NAMUS DA KADIN ERKEK FARKETMEZ ALLAH ZİNAYI AFFETMEZ
madem tehtitler savuracak kadar peşinden koşacak kadar eşine aşıktın ne diye aldattın komik bir durum :) kadını nasıl delirttiysen artık sana herşeyi mustahak görmüş..:)
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