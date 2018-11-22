Alerji tedavisinde tıbbı destek dışında neler yapılmalı?

Hava sıcaklığının hızla değiştiği ve mikropların daha kolay bulaşma zemini bulduğu bugünlerde dikkat! Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, günümüzde hızla artış gösteren alerjinin özellikle yağmurlu ve nemli ortamları sevdiğini belirterek anne babaları uyarıyor. Alerjinin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Hastalığın tıbbi tedavisinin yanında bazı önlemler alarak alerjiyi tetikleyen etkenlerden de mutlaka uzak durulması gerekir. Örneğin evde çiçek bulunması bile alerjiyi olumsuz etkileyebiliyor” diyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharda artış gösteren alerjenleri ve korunmada etkili 10 yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. CAMLARI DÜZENLİ OLARAK AÇIN



Havalar soğudu diyerek camları açmamazlık yapmayın. Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması çok önemli. Temizlik yaparken çocuğunuzu temizlik malzemelerinin kokusuna maruz bırakmayın. Kokulu malzemelerden kaçının, temizleyicilerin tozu iyi emmesine dikkat edin.

EVİN NEMİNİ AZALTIN



Çocuğunuz alerjikse evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alın. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda akan, kabaran yerlerin olmamasına dikkat edin. ÇOK FAZLA EŞYA BULUNDURMAYIN



Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında halı, çok fazla eşya, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edin. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor. EVCİL HAYVANI ODASINDAN UZAK TUTUN



Hayvanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan çocukların, alerjisi saptanan hayvandan uzak durması gerekiyor. Evde daha önceden evcil hayvan varsa yatak odasından uzak tutarak önlem alabilirsiniz. HAZIR GIDALAR TÜKETTİRMEYİN



Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Çocukların özellikle de okullarda katkı maddeli yiyecekler ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemelidir. Kreşe giden çocukların besin alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı ve alerjik besinlerin olduğu yiyecekler bu çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yine besin alerjisi olan çocuklarda kaçak alımlar önemli sorunlara neden olabilmektedir. Okul ve kreş çalışanlarının bu konuda duyarlı ve uyanık olması gerekir” diyor.