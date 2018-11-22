HABER

Alerji tedavisinde tıbbı destek dışında neler yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Çocukların en büyük kabusu olan alerji hava sıcaklığının hızlı değiştiği şu günlerde daha büyük bir tehdit halini alıyor. Özellikle yağmurlu ve nemli ortamları seven mikroplar, kış aylarında daha kolay bulaşıyor. Bu durum da alerjide artış yaşanmasına neden oluyor. Alerji tedavisinde tıbbi desteğin dışında önlemler almak büyük önem taşıyor. Peki alerjinin kontrol altına tutulabilmesi için hangi önlemler almak gerekiyor? İşte detaylar...

Alerji tedavisinde tıbbı destek dışında neler yapılmalı?

Hava sıcaklığının hızla değiştiği ve mikropların daha kolay bulaşma zemini bulduğu bugünlerde dikkat! Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, günümüzde hızla artış gösteren alerjinin özellikle yağmurlu ve nemli ortamları sevdiğini belirterek anne babaları uyarıyor. Alerjinin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Hastalığın tıbbi tedavisinin yanında bazı önlemler alarak alerjiyi tetikleyen etkenlerden de mutlaka uzak durulması gerekir. Örneğin evde çiçek bulunması bile alerjiyi olumsuz etkileyebiliyor” diyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharda artış gösteren alerjenleri ve korunmada etkili 10 yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

CAMLARI DÜZENLİ OLARAK AÇIN

Havalar soğudu diyerek camları açmamazlık yapmayın. Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması çok önemli. Temizlik yaparken çocuğunuzu temizlik malzemelerinin kokusuna maruz bırakmayın. Kokulu malzemelerden kaçının, temizleyicilerin tozu iyi emmesine dikkat edin.

EVİN NEMİNİ AZALTIN

Çocuğunuz alerjikse evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alın. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda akan, kabaran yerlerin olmamasına dikkat edin.

ÇOK FAZLA EŞYA BULUNDURMAYIN

Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında halı, çok fazla eşya, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edin. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor.

EVCİL HAYVANI ODASINDAN UZAK TUTUN

Hayvanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan çocukların, alerjisi saptanan hayvandan uzak durması gerekiyor. Evde daha önceden evcil hayvan varsa yatak odasından uzak tutarak önlem alabilirsiniz.

HAZIR GIDALAR TÜKETTİRMEYİN

Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Çocukların özellikle de okullarda katkı maddeli yiyecekler ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemelidir. Kreşe giden çocukların besin alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı ve alerjik besinlerin olduğu yiyecekler bu çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yine besin alerjisi olan çocuklarda kaçak alımlar önemli sorunlara neden olabilmektedir. Okul ve kreş çalışanlarının bu konuda duyarlı ve uyanık olması gerekir” diyor.

ÇİÇEKLERİNİZİ İYİCE KONTROL EDİN

Ev çiçekleri şüphesiz görüntü itibariyle cezbedici oluyor. Ancak evinizde çiçek varsa çiçek diplerinde küf olup olmadığına dikkat edin. Çünkü çiçeklerin diplerinde oluşabilen küfler alerjiyi tetikleyebiliyor. Çocuğunuzun odasında çiçek bulundurmamaya da özen gösterin.

SİGARA İÇMEYİN, İÇİLMESİNE İZİN VERMEYİN

Sigara dumanı alerjiyi tetikleyen önemli bir etken olduğundan, çocuğun yanında hatta o sırada başka odada olsa bile evin içinde sigara içmeyin, içilmesine de izin vermeyin.

İLAÇ DOZLARINI AYARLATIN

Sonbaharda görülen alerjenlere duyarlılığı olan çocuklarda ilaç dozlarının ayarlanması önemli. Bu nedenle ilaç dozları için doktor kontrolünü ihmal etmeyin.

EL VE YÜZ YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN

Polen alerjisi varlığında alerjik bulgular artabildiğinden özellikle riskli ortamlarda dışarı çıkmamaya çalışın. Polenin yoğun olduğu günlerde maske kullanması fayda sağlarken, dışarıdan geldikten sonra ellerini ve yüzünü yıkamasına dikkat edin. El ve yüz yıkama alışkanlığını mutlaka kazandırın.

GRİP AŞISI YAPTIRIN

Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Özellikle astım tanısı olan çocukların grip aşısı yaptırmaları birçok etkenden korunmada etkili oluyor. Grip aşısının kreşe gidenlere ya da evde bakılıp kreşe, okula giden kardeşi olan çocuklara, kronik kalp, akciğer ve şeker hastalarına, bağışıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma durumu olanlara, kan hastalıkları tedavisi görenlere yapılması gerekiyor” diyor.

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Bilim insanları uyarıyor: Antimikrobiyal direnç kanserden daha çok ölüme yol açacak!Bilim insanları uyarıyor: Antimikrobiyal direnç kanserden daha çok ölüme yol açacak!
Yüz felci nedir? Yüz felci tedavisi nasıl olur? Yüz felci nedir? Yüz felci tedavisi nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık alerji

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

İlginizi Çekebilir

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim insanları uyarıyor: Antimikrobiyal direnç kanserden daha çok ölüme yol açacak!

Bilim insanları uyarıyor: Antimikrobiyal direnç kanserden daha çok ölüme yol açacak!

Yüz felci nedir? Yüz felci tedavisi nasıl olur?

Yüz felci nedir? Yüz felci tedavisi nasıl olur?

Ülkelerin obezite oranları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Ülkelerin obezite oranları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Sperm genetik hasarı nedir? Hangi hastalığı geçirenlerde görülür, tedavisi nasıl olur?

Sperm genetik hasarı nedir? Hangi hastalığı geçirenlerde görülür, tedavisi nasıl olur?

Doğru yastık seçimi neden önemlidir? Yanlış seçim baş dönmesi, fıtık bile yapabiliyor

Doğru yastık seçimi neden önemlidir? Yanlış seçim baş dönmesi, fıtık bile yapabiliyor

Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.