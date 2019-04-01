Alerjik astımı tetikleyen etkenler nelerdir? Alerjik astım olanlar nelere dikkat etmelidir?

Son 20 yıldır dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde astımın görülme sıklığı giderek artıyor. Dünyada 300 milyondan fazla kişide astım hastalığı bulunuyor. Sanayileşmiş ülkelerde daha sık görülen astımın nedenleri arasında çevresel faktörler ve beslenme gibi değişen yaşam şekilleri, iç ve dış ortam havasındaki kirlenmeler, alerjen sayısı ve yoğunluğundaki artış sayılıyor. Köyden şehre göç edenlerde de astım sıklığı artıyor. Astımın gelişiminde genetik özellikler ve çevresel faktörlerin önemli olduğunun, iç ve dış ortamdaki çevresel alerjenlerin de astımın şiddetini ve sıklığını artırdığının altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Salih Eken, “Astım kalıtımın önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Ancak genetik yatkınlığı olan herkeste astım ortaya çıkmayabilir. Çocuklar günün büyük bir kısmını iç ortamlarda geçirdiği için iç ortamdaki hava kirliliğinden ve alerjenlerden daha çok etkilenir yani risk altındadır” diyor.

ALERJİK ASTIMIN EN SIK RASTLANAN NEDENİ EV TOZU AKARLARI

Alerjik astımda en büyük risk faktörünü ev tozu akarları oluşturuyor. Diğer faktörler arasında hamam böceği, hayvan tüy ve epitelleri, mantar sporları, sigara dumanı maruziyeti, beslenme sayılabilir. Akarların iç ortamlarda görülen en önemli alerjenler arasında yer aldığını ve Türkiye’de alerjik astımın en sık rastlanan nedeni olduğunu söyleyen Dr. Salih Eken, şöyle devam ediyor: “Gözle görülmeyen mikrobik canlılar olan akarlar sıcak ve rutubetli ortamları sever. Bu canlıların özellikle dışkıları hastalık sebebidir. Akarlar insan derisinden dökülen epitel dokusu ile beslenir. Bir erişkinin deri artığı 100 bin ev tozu akarını besler. Akarları taşıyan partiküller kolayca yere çöker. Bu canlılar solunum yoluyla vücuda girer ve hastalık belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Ev tozu akarları halı, yatak, yastık, yorgan, perdeler, kumaş kaplı mobilyalar, tüylü oyuncaklarda bulunur. Evdeki akar yoğunluğu coğrafik bölge, nem, ısı, dekorasyon malzemeleri, evdeki kişi sayısı gibi faktörlerle etkilenir.”