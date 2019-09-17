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ALES başvuru dönemi başladı! 2019 ALES/3 başvuru kılavuzu yayımlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruların alınmasına başlandı. Adaylar başvurularını AİS girişi ile gerçekleştirecekler. İşte ALES başvuru ile ilgili detaylar, ÖSYM’nin duyurusu ve 2019 ALES 3 başvuru kılavuzu...

ALES başvuru dönemi başladı! 2019 ALES/3 başvuru kılavuzu yayımlandı!

Lisansüstü eğitime veya üniversitede bir akademik kadroya başvuru yapacakların yeterli bir ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir. 2019 yılının 3. ALES sınavı için de başvuruların alınmasına başlandı. Adayların ALES başvurusu için AİS girişi yapmaları gerekmektedir. Başvuru sayfasuına direkt olarak aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Başvuru için izlemeniz gereken adımlar 2019 ALES 3 başvuru kılavuzunda detaylıca açıklanmış.

ALES başvurusu için tıklayınız

ALES başvuru kılavuzu için tıklayınız

ÖSYM’NİN DUYURUSU

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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