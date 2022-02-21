ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? İşte başvuru kılavuzu!

2022 ALES başvuru kılavuzu için heyecan giderek artıyor. ALES/1 başvurularının bugün başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki ALES sınavı ne zaman?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 17 Nisan tarihinde yapılacak.

ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti geçtiğimiz sene 2021 yılında 145,00 TL olmuştu. Bu seneki ALES başvuru ücreti ise yayımlanacak kılavuz sonrası açıklanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 ALES/1 başvuruları 21 Şubat 2022 ve 3 Mart 2022 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 17 Nisan tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU!

Sınav için henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. İlgiyle takip edilen ALES başvuru kılavuzunun yayımlanmasının sonrasında sınav ücreti de belli olmuş olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

2022 yılı ALES başvuru ücreti detayları yayımlanacak olan kılavuz ile netleşmiş olacak. Sınava katılacak olan adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar. Ayrıca bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı vasıtasıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresinin bitmesinin ardından ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecek.

Bankadan ödeme yapacak olan adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmekte. Bunun yanında yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilmekte olan sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracak.

