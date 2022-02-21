HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? İşte başvuru kılavuzu!

ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? İşte başvuru kılavuzu!

21.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ALES başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu ile ilgili sorgulamalar başladı. ALES/1 başvuru tarihi, yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuş oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını nasıl ve ne zaman yapacağını merak ediyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar ve ALES sınavı ne zaman? İşte başvuru kılavuzu ve merak edilenler!

ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? İşte başvuru kılavuzu!

2022 ALES başvuru kılavuzu için heyecan giderek artıyor. ALES/1 başvurularının bugün başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki ALES sınavı ne zaman?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 17 Nisan tarihinde yapılacak.

ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti geçtiğimiz sene 2021 yılında 145,00 TL olmuştu. Bu seneki ALES başvuru ücreti ise yayımlanacak kılavuz sonrası açıklanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 ALES/1 başvuruları 21 Şubat 2022 ve 3 Mart 2022 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 17 Nisan tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU!

Sınav için henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. İlgiyle takip edilen ALES başvuru kılavuzunun yayımlanmasının sonrasında sınav ücreti de belli olmuş olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

2022 yılı ALES başvuru ücreti detayları yayımlanacak olan kılavuz ile netleşmiş olacak. Sınava katılacak olan adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar. Ayrıca bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı vasıtasıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresinin bitmesinin ardından ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecek.

Bankadan ödeme yapacak olan adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmekte. Bunun yanında yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilmekte olan sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar ne zaman kapanacak?Okullar ne zaman kapanacak?
Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulunduKayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu
19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.