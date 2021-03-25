ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihleri belli oldu

22 Mart 2021 tarihinde ALES başvuruları sona erdi. Bu tarihten sonra adaylar, ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. ÖSYM'den ALES'in tarihi ile ilgili açıklama geldi.

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından olacak şekilde 3 farklı yolla gerçekleştirmişti. Sınavın başvuru ücreti ise 145 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri 22 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Fakat ücret ödeme için son gün 23 Mart 2021 tarihi olarak açıklandı.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.