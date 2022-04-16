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ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek?

16.04.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı 17 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınav için geri sayım sürerken adaylar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, bu hafta sonu tek oturumda tamamlanacak. Peki ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek?

ALES saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 17 Nisan Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamada giriş belgesi ve saat uyarısında bulunuldu. Peki ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek? 17 Nisan Pazar günü yapılacak olan ve adayların heyecanla beklediği sınava dair bilgiler haberimizde.

ALES SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

ALES KAÇTA BİTECEK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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