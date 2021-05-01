ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2021 ALES süresi ne kadar?

Binlerce adayın katılımı iler gerçekleştirilecek olan ALES bu yıl 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak. MEB’in yüz yüze sınavlarına gelen erteleme kararı sonrası ÖSYM sınavlarında nasıl bir durum olacağı merak konusu olmuş, ardından ÖSYM’den gelen resmi açıklama ile birlikte ALES’in kendi gün ve saatinde yapılacağı netlik kazanmıştı. İşte sınava katılacak olan adayların sürece ilişkin bilmesi gereken bazı detaylar…

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? 2021 ALES SÜRESİ NE KADAR?

Adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek. Ancak sınavını daha erken bitiren adaylar daha önce çıkabilecek.

Sınavın toplam süresi 150 dakika (2 buçuk saat) olarak belirlendi. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonraki ilk 110 dakika içinde adayların sınav salonunda çıkmaları yasak olacak ve çıkan adaylar bir daha salona alınmayacak olup sınavları geçersiz kabul edilecek.

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.