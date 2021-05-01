ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2021 ALES süresi ne kadar?

Binlerce adayın katılımı iler gerçekleştirilecek olan ALES bu yıl 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak. MEB’in yüz yüze sınavlarına gelen erteleme kararı sonrası ÖSYM sınavlarında nasıl bir durum olacağı merak konusu olmuş, ardından ÖSYM’den gelen resmi açıklama ile birlikte ALES’in kendi gün ve saatinde yapılacağı netlik kazanmıştı. İşte sınava katılacak olan adayların sürece ilişkin bilmesi gereken bazı detaylar…
Adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek. Ancak sınavını daha erken bitiren adaylar daha önce çıkabilecek.
Sınavın toplam süresi 150 dakika (2 buçuk saat) olarak belirlendi. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonraki ilk 110 dakika içinde adayların sınav salonunda çıkmaları yasak olacak ve çıkan adaylar bir daha salona alınmayacak olup sınavları geçersiz kabul edilecek.
Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.
Sınav merkezlerinin önünde bekleyen adayların ve refakatçilerin maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Adaylar sınav salonlarında da maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takmak zorundalar.
Tam kapanma sonrası ALES sınavının iptal olup olmayacağı merak ediliyordu. ALES 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 senesi ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edildi.
ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.
"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesinin bulunduğu duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak koşuluyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları hatırlatıldı.
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