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ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES sınav tarihleri açıklandı

23.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lisans üstü eğitim almak veya akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin hazırlamış olduğu ALES sınavını araştırmaya koyuldu. Adaylar ALES 2021 ne zaman ve başvuru nasıl yapılır sorularını sorguluyor. Peki 2021 ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES ile ilgili bilgiler...

ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES sınav tarihleri açıklandı

Lisans üstü eğitim almak veya akademik kariyer yapmak için sınava girmek isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin hazırlamış olduğu ALES sınavı hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Adaylar başvuruları biten ALES 2021 ne zaman ve başvuru nasıl yapılır sorularını sorguluyor. Peki 2021 ALES sınavı ne zaman?

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından olacak şekilde 3 farklı yolla gerçekleştirmişti. Sınavın başvuru ücreti ise 145 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri 22 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Fakat ücret ödeme için son gün 23 Mart 2021 tarihi olarak açıklandı.

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