ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES/3 sınav tarihi...

6-14 Ekim tarihlerinde alınan ALES başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 21 Ekim’de geç başvurular alınmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES/3 sınavı kasım ayında yapılacak. İşte detaylar…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım 2021’de gerçekleştirilecek. 6 Ekim’de başlayan ALES/3 başvuruları, 14 Ekim’de sona ermişti. Normal başvuru süresini kaçıranlar da 21 Ekim’de geç başvuru gününde yararlandı. ALES sonuçları da 16 Aralık 2021’de açıklanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlıyor.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.



