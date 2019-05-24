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ALES sonuçları açıklandı: 2019-ALES/1 sonuç sorgulama sayfası açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

5 Mayıs 2019 tarihli ALES/1 için ÖSYM’den beklenen duyuru geldi ve ALES sonuçları ilan edildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasınan kaç puan aldıklarını kontrol edebiliyorlar. Sonuçlarla beraber cevap kağıtları da adayların erişimine açıldı.

ALES sonuçları açıklandı: 2019-ALES/1 sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Yüksek Lisans, Doktora yapmak isteyen ve Akademik Kadrolara başvurmak isteyenlerin girmesi zorunlu oaln ALES’in bu seneki ilki 5 Mayıs 2019’da yapılmıştı. Bu sınava giren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adaylarının beklediği açıklama ÖSYM’den geldi ve ALES sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğini ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile ALES sonucu nedir öğrenebilirsiniz.

ALES puanınınızı öğrenmek için tıklayınız

ALES CEVAP KAĞITLARININ KONTROLÜ

Puanınızı öğrendikten sonra isterseniz sınav kağıdınızı ve cevap anahtarınızı da görerek puanınızın doğrulunu kontrol edebilirsiniz. Şüphelendiniz veya hata olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa ALES sonuçlarına nasıl itiraz edebileceğinizi aşağıda paylaştık.

ALES cevap anahtarı için tıklayınız

ALES SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

ADAY ŞİFRENİZİ UNUTTYSANIZ...

kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

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