ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES ne zaman açıklanacak?

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için adaylar geri sayıma başladı. ALES sonuçları için beklenen tarih ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılan açıklama ile belli oldu. Peki ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı ALES sınavı sonuç tarihi için geri sayım başlamış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımlamış olduğu ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 yılı ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da resmi site üzerinden yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde yapılan duyuru şu şekilde;

"Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak."

2021 ALES 1. dönem temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

2021 ALES 1. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI



