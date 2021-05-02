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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

02.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES, 2 Mayıs 2021 Pazar yani bugün saat 10.15 itibari ile başladı. Sınav bittikten sonra ise adaylar öncelikle soru ve cevapların açıklanmasını daha sonra ise sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

ÖSYM'nin sınavlarından biri olan ALES sonuçları da tıpkı diğer sınavlar gibi sınava giren adayların gündeminde yer ediniyor. Bugün yapılan 2021 ALES sınavı, 12.45'te tamamlanacak ve sınavın bitiminin ardından adaylar sonuçlarını araştırmaya başlayacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek ve 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek. 150 dakika sürecek olan sınavın bitiminden sonra ise adayların gündeminde sınav sonuçlarının açıklanma tarihi bulunacak.

ALES soru ve cevaplarının önümüzdeki günlerde; ALES sonuçlarının ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? ALES SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ALES sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde erişime açılacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sonuçları ne zaman?

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sonuçları ne zaman?

ALES'TE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen adayların ve refakatçilerin maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Adaylar sınav salonlarında da maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takmak zorundalar.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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