HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

18.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından MEB ve ÖSYM tarafından ertelenen sınavlara yönelik çalışma başlatıldı. Vaka sayılarının son günlerde azalması ve yüz yüze eğitimin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT gibi ertelenen sınavlara girecek olan adaylar, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları hangi tarihte yapılacak sorusunu merak ediyor. İşte ÖSYM ertelenen sınavların tarihleri...

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılması beklenen ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavlarının tarihleri merak edilmeye başlandı. Okulların yüz yüze eğitimine tekrar başlaması için yapılan bazı açıklamalar ve MEB Bakanı Ziya Selçuk'un AÖL sınav tarihlerini belirlemesinin ardından ÖSYM'nin ertelediği sınavlar tekrar gündem oldu. Koronavirüs salgınındaki artışlardan dolayı ÖSYM tarafından ertelenen sınavlara girecek olan adaylar tarihleri sabırsızlıkla bekliyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla azalması ile adaylar; "ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri belli oldu mu" sorularına cevap arıyor. İşte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları son durum detayları...

2021 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiği paylaşılmıştı. Alınan tedbirlerin ardından tüm yurttan güzel haberlerin gelmesi ve vaka sayıların azalması ile birlikte, ÖSYM'nin ertelediği sınavları ne zaman yapacağı sorusu gündem oldu.

Ertelenen ÖSYM sınav tarihlerine ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinde açıkladı. Buna göre 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. ALES-1’e girecek olan adayların 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2021 sınav takviminde ALES-1 için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2021 olarak açıklandı. Aynı zamanda sınav sonuçlarının da 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. ALES-2 için başvuru tarihleri 3-11 Ağustos 2021 olarak belirlendi. ALES-2 adaylarının geç başvuru tarihi ise 17 Ağustos’a kesinleşti. ALES-2 sonuçlarının ise 14 Ekim 2021’de açıklamasına karar verildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-3) ise 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 6-14 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES-3 sınav sonuçlarının ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklaması düşünülüyor.

2021 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL 1) ise 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 5-15 Şubat tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. YÖK-DİL 1 sınavı için geç başvuru tarihi ise 24 Şubat 2021 olarak açıklandı. YÖK-DİL 1 sınav sonuçlarının ise 20 Nisan 2021 tarihinde adaylarla paylaşılması ön görülüyor.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL 2) ise 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. YÖK-DİL 2 sınavına girecek adayların 2-12 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor. Geç başvuru tarihi olarak ise 27 Temmuz 2021’e işaret verildi. YÖK-DİL 2 sınav sonuçlarının 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanmasına karar verildi.

2021 E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 İngilizce) 27 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek oturumlarla yapılacak. Adayların 2-18 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. e-YDS 2021 İngilizce sonuçlarının 27 Şubat 2021 tarihinde açıklaması bekleniyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 Farsça) 24 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması isteniyor. Sonuçların ise sınav gününde yani 24 Nisan 2021 tarihinde açıklaması düşünülüyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 İspanyolca/İtalyanca) 25 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınava girecek olan adayların 26 Şubat- 14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekir. Sonuçların ise 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-4 İngilizce) 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyenlerin 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapması şartı aranıyor. e-YDS 2021-4 İngilizce sonuçlarının ise 8 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması düşünülüyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-5 Yunanca/Bulgarca) 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması isteniyor. e-YDS 2021-5 Yunanca/Bulgarca sonuçları ise 9 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-6 İngilizce) 29 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. 28 Nisan- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında adaylar başvuru sürecini tamamlayacak. Sınav sonuçları ise 29 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-7 Almanca/Fransızca) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-8 İngilizce) 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 25 Mayıs- 10 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 19 Haziran 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-9 İngilizce) 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 15 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-10 Arapça/Rusça) 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 16 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor Sınav sonuçları ise 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-11 İngilizce) 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-12 İngilizce) 25 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 25 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-13 İngilizce) 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 29 Eylül- 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 13 Kasım 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-14 İngilizce) 11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 17 Kasım- 2 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 11 Aralık 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Başpolisler amirlik için uzaktan eğitim almaya başladı!Başpolisler amirlik için uzaktan eğitim almaya başladı!
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?

AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

Amirlik eğitimi uzaktan giriş linki! Polis Akademisi kıdemli başpolis ve başpolisler için amirlik eğitimleri başladı!

Başpolisler amirlik için uzaktan eğitim almaya başladı!

AZUEF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihi 2021... AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AZUEF kayıt yenileme ne zaman?

2021 AUZEF ders geçme notu... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

İSMEK kayıt tarihleri 2021... İSMEK kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 İSMEK başvuru tarihleri!

İSMEK kayıtları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.