ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılması beklenen ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavlarının tarihleri merak edilmeye başlandı. Okulların yüz yüze eğitimine tekrar başlaması için yapılan bazı açıklamalar ve MEB Bakanı Ziya Selçuk'un AÖL sınav tarihlerini belirlemesinin ardından ÖSYM'nin ertelediği sınavlar tekrar gündem oldu. Koronavirüs salgınındaki artışlardan dolayı ÖSYM tarafından ertelenen sınavlara girecek olan adaylar tarihleri sabırsızlıkla bekliyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla azalması ile adaylar; "ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri belli oldu mu" sorularına cevap arıyor. İşte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları son durum detayları...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiği paylaşılmıştı. Alınan tedbirlerin ardından tüm yurttan güzel haberlerin gelmesi ve vaka sayıların azalması ile birlikte, ÖSYM'nin ertelediği sınavları ne zaman yapacağı sorusu gündem oldu.
Ertelenen ÖSYM sınav tarihlerine ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinde açıkladı. Buna göre 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. ALES-1’e girecek olan adayların 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2021 sınav takviminde ALES-1 için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2021 olarak açıklandı. Aynı zamanda sınav sonuçlarının da 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. ALES-2 için başvuru tarihleri 3-11 Ağustos 2021 olarak belirlendi. ALES-2 adaylarının geç başvuru tarihi ise 17 Ağustos’a kesinleşti. ALES-2 sonuçlarının ise 14 Ekim 2021’de açıklamasına karar verildi.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-3) ise 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 6-14 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES-3 sınav sonuçlarının ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklaması düşünülüyor.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL 1) ise 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 5-15 Şubat tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. YÖK-DİL 1 sınavı için geç başvuru tarihi ise 24 Şubat 2021 olarak açıklandı. YÖK-DİL 1 sınav sonuçlarının ise 20 Nisan 2021 tarihinde adaylarla paylaşılması ön görülüyor.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL 2) ise 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. YÖK-DİL 2 sınavına girecek adayların 2-12 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor. Geç başvuru tarihi olarak ise 27 Temmuz 2021’e işaret verildi. YÖK-DİL 2 sınav sonuçlarının 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanmasına karar verildi.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 İngilizce) 27 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek oturumlarla yapılacak. Adayların 2-18 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. e-YDS 2021 İngilizce sonuçlarının 27 Şubat 2021 tarihinde açıklaması bekleniyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 Farsça) 24 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması isteniyor. Sonuçların ise sınav gününde yani 24 Nisan 2021 tarihinde açıklaması düşünülüyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021 İspanyolca/İtalyanca) 25 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınava girecek olan adayların 26 Şubat- 14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekir. Sonuçların ise 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-4 İngilizce) 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyenlerin 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapması şartı aranıyor. e-YDS 2021-4 İngilizce sonuçlarının ise 8 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması düşünülüyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-5 Yunanca/Bulgarca) 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması isteniyor. e-YDS 2021-5 Yunanca/Bulgarca sonuçları ise 9 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-6 İngilizce) 29 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. 28 Nisan- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında adaylar başvuru sürecini tamamlayacak. Sınav sonuçları ise 29 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-7 Almanca/Fransızca) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-8 İngilizce) 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 25 Mayıs- 10 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 19 Haziran 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-9 İngilizce) 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 15 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-10 Arapça/Rusça) 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adayların 16 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor Sınav sonuçları ise 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-11 İngilizce) 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-12 İngilizce) 25 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar 25 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru aşamasını geçecek. Sınav sonuçlarının ise 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanması ön görülüyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-13 İngilizce) 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 29 Eylül- 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 13 Kasım 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021-14 İngilizce) 11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Adayların 17 Kasım- 2 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 11 Aralık 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
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