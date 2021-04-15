Alev topuna dönen iki katlı bina küle döndü! Muhtar, anbean kaydetti

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Sakarya Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi Güneytepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şahin’e ait iki katlı evin baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede bütün evi saran alevler üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ev, bölgeye gelen ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

''HACI ABİ EVDEN ÇIKIN''

Evin alevlere teslim olduğu esnada ise, Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, o anları sosyal medya hesabından canlı olarak anbean aktardı. Muhtarın ev sahibine sık aralıklarla ''Hacı abi evden çıkın'' diye seslendiği anlar duyuldu.

Yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.





