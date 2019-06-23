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Alevleri gören dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 23:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangın korku yarattı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin çoğu evlerini boşalttı.

Alevleri gören dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

Yangın, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katındaki dairenin yatak odasında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda odayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinlerinin çoğu evlerini boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda yangın diğer odalar sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yatak odasında büyük hasar meydana geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş yangın

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