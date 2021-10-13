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Alevlerin arasında kalan Türk bayrağını alıp karşı binaya astılar!

13.10.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde müstakil evdeki yangından Türk bayrağını kurtaran itfaiye ekipleri, bayrağı karşı binaya astı. Ekipler, iki katlı müstakil evin üst katında asılı olan bayrağı kurtardıktan bir süre sonra yangını söndürmeyi başardı.

Alevlerin arasında kalan Türk bayrağını alıp karşı binaya astılar!

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Binanın 2’nci katında, evde kimse bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken durumu görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI ALEVLERİN ARASINDAN ALDI

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir itfaiye eri ise binanın 2’nci katında pencerede asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından aldı.

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KARŞI BİNAYA ASTI

Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiye eri, bayrağı karşıda bulunan binanın penceresine astı. Binayı saran alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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DHA

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