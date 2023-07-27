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  4. Alevlerin arasından yaşama dönen kaplumbağa, itfaiye erinin sevinci oldu

Alevlerin arasından yaşama dönen kaplumbağa, itfaiye erinin sevinci oldu

27.07.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Kozan'da ekipler yangında alevlerin arasından kaplumbağa kurtardı, o anlar itfaiye erlerini sevince boğdu.

Alınan bilgiye göre, İlçede ağaçlık bir alanda yangın ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Alevler arasında kabuğuna saklanan kaplumbağayı da gören ekipler, dakikalarca suyla soğutarak yaşaması için mücadele etti. Kaplumbağanın suyla kendine gelmesi sonrası itfaiye erinin sevinci ise duygu dolu anlar yaşattı. Kendine gelen kaplumbağanın bırakıldığı güvenli noktadan hızla uzaklaştığı öğrenildi.

İtfaiye eri kaplumbağayı su ile serinletmesi sonrası o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise “Kaplumbağa sevindi, kaplumbağa kurtuldu. Sıkıntı yok yaşıyor. Şuan bahçe evinde yangında kaplumbağa bulduk soğutuyoruz. Öyle ateş yakıyorsunuz yazık bu cana. Kaplumbağa sevindi abi, Allah razı olsun” demesi dikkat çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kaplumbağa

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