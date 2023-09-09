Alevlerle havadan ve karadan mücadele! İzmir'de orman yangını çıktı

Yangın, saat 13.06 sıralarında Sarnıç Göleti mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. ihbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI NEDENİYLE HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

İzmir Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi.

Gaziemir Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

(İHA)

