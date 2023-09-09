Alevlerle havadan ve karadan mücadele! İzmir'de orman yangını çıktı

Yangın, saat 13.06 sıralarında Sarnıç Göleti mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. ihbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.
İzmir Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi.
Gaziemir Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.
(İHA)