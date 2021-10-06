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Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

06.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da erkek arkadaşının babası tarafından tehditle tecavüze uğradığına dair not bırakıp intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verildi.

Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) ailesi, bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A.'nın (42) tutuksuz yargılanması kararına itirazda bulundu.

Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Gökhan A. hakkında ailenin avukatları tutuklama talebinde bulundu. İtiraz Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedilirken, dosyaya da gizlilik kararı getirildi.

Ağgül'ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etmişti. Aleyna'nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporu ile belirlenecek.

(İHA)

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İntihar Iğdır
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