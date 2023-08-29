HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ali Babacan 5 vekil arıyor! Demokrat Parti'nin kapısını çaldı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teklif iletti... 'Ödünç vekil' pazarlığı

Ali Babacan 5 vekil arıyor! Demokrat Parti'nin kapısını çaldı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teklif iletti... 'Ödünç vekil' pazarlığı

29.08.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP kontenjanından 15 milletvekili alıp, Meclis'e giren DEVA Partisi'nde grup kurma çalışmaları başladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 milletvekili için arayışa girdi. 'Ödünç vekil' için ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısını çalan Babacan'ın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de teklif ilettiği öğrenildi.

Ali Babacan 5 vekil arıyor! Demokrat Parti'nin kapısını çaldı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teklif iletti... 'Ödünç vekil' pazarlığı

6'lı masadaki CHP ve İYİ Parti dışındaki diğer partilerden ilk grubu kuran CHP'den 10'ar milletvekili alan Saadet ve Gelecek Partisi olmuştu. Kulislere göre DEVA Partisi'de grup kurmak için hazırlıklara başladı. 15 milletvekili olan DEVA Partisi'nin grup kurabilmek için 5 milletvekiline daha ihtiyacı var.

BABACAN, GRUP KURMAK İÇİN 5 MİLLETVEKİLİ ARAYIŞINA GİRDİ

ATV'de yer alan habere göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kalan 5 milletvekili için ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısını çaldı.

gfddh

DEMOKRAT PARTİ'NİN KAPISINI ÇALDI

CHP listelerinden Meclis'e 3 milletvekili gönderen Demokrat Parti'nin DEVA Partisi ile anlaşması durumunda Babacan'ın grup kurabilmesi için 2 milletveklili daha gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖDÜNÇ VEKİL' TEKLİFİ

Babacan'ın kalan iki milletvekili için adresinin yine CHP olacağı konuşulurken, CHP'den ödünç vekil istediği belirtiliyor.

Babacan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'ye verilen kiralık vekilleri örnek verdiği ve hatta yerel seçimler için pazarlık yaptığı iddia edildi.

kk

CHP TABANI SOĞUK BAKIYOR

Son günlerde ise DEVA Partisi'nden peş peşe açıklamalar CHP'lileri kızdırdı. Bu nedenle CHP tabanının 'kiralık vekil' formülüne soğuk baktığı söyleniyor.

AKŞENER'İN KARARI NE OLACAK?

Öte yandan DEVA Partisi'nin 'ödünç vekil' konusunda İYİ Parti'ye de teklif götürdüğü de gelen bilgiler arasında. İYİ Parti lideri Akşener'in Babacan'ın teklifine nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

ak

Servis ücretlerine yüzde 40'lık zam talebi Servis ücretlerine yüzde 40'lık zam talebi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması! İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması!
Konya güne depremle başladı!Konya güne depremle başladı!
İntikamını boşandığı eşinin otomobilinden aldı! İntikamını boşandığı eşinin otomobilinden aldı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.