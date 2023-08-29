Ali Babacan 5 vekil arıyor! Demokrat Parti'nin kapısını çaldı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teklif iletti... 'Ödünç vekil' pazarlığı

6'lı masadaki CHP ve İYİ Parti dışındaki diğer partilerden ilk grubu kuran CHP'den 10'ar milletvekili alan Saadet ve Gelecek Partisi olmuştu. Kulislere göre DEVA Partisi'de grup kurmak için hazırlıklara başladı. 15 milletvekili olan DEVA Partisi'nin grup kurabilmek için 5 milletvekiline daha ihtiyacı var.

BABACAN, GRUP KURMAK İÇİN 5 MİLLETVEKİLİ ARAYIŞINA GİRDİ

ATV'de yer alan habere göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kalan 5 milletvekili için ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısını çaldı.

DEMOKRAT PARTİ'NİN KAPISINI ÇALDI

CHP listelerinden Meclis'e 3 milletvekili gönderen Demokrat Parti'nin DEVA Partisi ile anlaşması durumunda Babacan'ın grup kurabilmesi için 2 milletveklili daha gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖDÜNÇ VEKİL' TEKLİFİ

Babacan'ın kalan iki milletvekili için adresinin yine CHP olacağı konuşulurken, CHP'den ödünç vekil istediği belirtiliyor.

Babacan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'ye verilen kiralık vekilleri örnek verdiği ve hatta yerel seçimler için pazarlık yaptığı iddia edildi.

CHP TABANI SOĞUK BAKIYOR

Son günlerde ise DEVA Partisi'nden peş peşe açıklamalar CHP'lileri kızdırdı. Bu nedenle CHP tabanının 'kiralık vekil' formülüne soğuk baktığı söyleniyor.

AKŞENER'İN KARARI NE OLACAK?

Öte yandan DEVA Partisi'nin 'ödünç vekil' konusunda İYİ Parti'ye de teklif götürdüğü de gelen bilgiler arasında. İYİ Parti lideri Akşener'in Babacan'ın teklifine nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.