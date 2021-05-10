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Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

10.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan çok konuşulacak Abdullah Gül açıklaması geldi. Babacan'ın 2018 yılındaki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker'in açıklamaları için Babacan, "Çete, mafya, suç örgütü gibi yapılar devletin zayıfladığı, kamu görevlileriyle bu tür yapılar arasındaki ilişkilerin güçlendiği durumlarda böyle tezahür eder. Şu anda Türkiye'de devlet yapısı ve yönetim sistemi iflas etmiş durumda" dedi.

"İZLEMEYE DAYANAMIYORUM"

Babacan, “Açıkçası ben o videoları izlemeye dayanamıyorum. İnsanın vicdanını yaralıyor. Türkiye’nin 1990’ların karanlığına döndüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ALKOL YASAĞI

"Alkol yasağı ile pandemi yasakları arasında bir bağ bulunmadığını, iktidarın vatandaşların Ramazan ayında yükselen dini hassasiyetleri üzerinden muhalefete tuzak kurduğunu" belirten Babacan, ancak “muhalefetin de akıllandığını” belirterek, “Her doğruyu her yerde söylemek de ülkenin gerçekleriyle örtüşmüyor” görüşünü dile getirdi.

"ABDULLAH GÜL'E TEKLİF YAPILDIĞINDA BEN DE MASADAYDIM"

Babacan, "2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu" dedi.

Babacan'ın açıklamaları sonrası "Abdullah Gül" başlığı sosyal medyada trend topic oldu.

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Abdullah Gül Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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