HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ali Babacan'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı!

Ali Babacan'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı!

10.12.2023 14:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan (75), Ankara'da toprağa verildi.

Ali Babacan'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı!

Ankara'da, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Güner Babacan, dün yaşamını yitirdi. Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze düzenlendi.

Cenazeye, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2

Babacan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3

Ali Babacan, geçen ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söylediGörüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söyledi
Zayıflamak isteyenler dikkat! 1 bardağı göbek yağlarını eritiyorZayıflamak isteyenler dikkat! 1 bardağı göbek yağlarını eritiyor
Her 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsinizHer 8 erkekten biri bu hastalıktan muzdarip! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan
En Çok Okunan Haberler
Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Emniyette tartıştığı polis öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler

Emniyette tartıştığı polis öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Asgari ücret zam pazarlığı 'zorlu' geçecek!

Asgari ücret zam pazarlığı 'zorlu' geçecek!

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.