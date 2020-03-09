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Ali Babacan'ın partisinde kimler var? Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucular kurulu tam isim listesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ali Babacan'ın partisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kurucular kurulunu oluşturduğu bir heyet, parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Partinin adının "DEVA" kısaltmasıyla "Demokrasi ve Atılım Partisi" olacağı belirtildi. "Ali Babacan'ın partisinde kimle var?" sorusunun yanıtı merak edilirken Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucular kurulu isim listesi ortaya çıktı.

Ali Babacan'ın partisinde kimler var? Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucular kurulu tam isim listesi

Eski Bakan Ali Babacan'ın partisi için resmi adım bugün atıldı. İsmin "DEVA" kısaltmasıyla "Demokrasi ve Atılım Partisi" olacağı belirtilen partinin, kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da eski Denizli Valisi Hasan Canpolat, eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen İçişleri Bakanlığına geldi.

Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

9 MART DETAYI

Babacan'ın parti dilekçesini 9 Mart'ta vermesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 seçimlerinde sonrası 9 Mart 2003 yılında yenilenen Siirt seçimlerinde, milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Sabah saatlerinde Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak" demişti.

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ NE OLACAK?

Partinin ismini açıklamayan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ BACANAN'IN PARTİSİNDE KİMLER VAR?

Babacan'ın açıklamaları ve kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından herkes "Ali Babacan'ın partisinde kimle var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kulislere sızan bilgilere göre 90 kişilik kurucular kurulu listesi sızdı.

KURUCULAR ARASINDA DÖRT BAKAN VAR

Babacan’ın önderliğinde kurulan partinin 90 kişilik kurucular kurulunda Babacan’ın yanı sıra eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavaf, eski Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergin, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin yer aldı.

ESKİ MİLLETVEKİLLERİ

Geçmişte AK Parti’den milletvekilliği görevlerini üstlenen isimler de Babacan’ın önderliğindeki partide kurucular arasında yer aldı. Listede eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin, eski Rize Milletvekili Hasan Karal, eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin ve eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve AK Parti’den kısa süre önce istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yeni partinin kurucları arasında yer aldı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİDE

Geçmişte AK Parti Balıkesir Milletvekilliği yapan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Ahmet Edip Uğur da Babacan’ın önderliğindeki partinin kurucusu oldu.

AKADEMİSYEN VE GAZETECİLER LİSTEDE

Gazeteci, yazar Gülay Göktürk, Akademisyen, yazar Metin Gürcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’in eski başkanı Sanem Oktar da kurucular arasında yer aldı.

ESKİ MHP’Lİ RAMİZ ONGUN BABACAN’LA BİRLİKTE

Kurucular arasında, eski Denizli Valisi Hasan Canpolat, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı yapan Sedat Kadıoğlu, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ramiz Ongun, eski Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Münih Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve HDP eski Milletvekili Dengir Mir Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

DEVA PARTİSİNİN KURCULAR KURULU İSİM LİSTESİ

Yeni partinin kurucular kurulu şu isimler şöyle:

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ali BABACAN
ANKARA - 1967
Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisi

Abdurrahim AKSOY
TATVAN - 1959
Lisans
İş İnsanı

Abdurrahman BİLGİÇ
ADIYAMAN - 1963
Lisans
Emekli Büyükelçi

Abdurrahman Müfit YETKİN
ŞANLIURFA - 1953
Lisans
İş İnsanı

Ahmet Burçin YERELİ
İZMİR - 1967
Doktora
Akademisyen

Ahmet Edip UĞUR
BALIKESİR - 1950
Lisans
İş İnsanı

Ahmet ERGİN
BAĞDAT - 1976
Yüksek Lisans
Yönetici

Ahmet Faruk ÜNSAL
DİYARBAKIR - 1963
Lisans
Makine Mühendisi

Ali İhsan MERDANOĞLU
BİSMİL - 1963
Lise
Çiftçi

Ali Rıza BABAOĞLAN
DİYARBAKIR - 1986
Lisans
Bilgisayar Mühendisi

Ali Ufuk YAŞAR
İZMİT - 1963
Lise
Yönetici

Altuğ ANKARALI
BARTIN - 1994
Lisans
Yazılım Mühendisi

Arzu KILIÇLAR
ANKARA - 1974
Doktora
Akademisyen

Ayşe Ezgi YILDIRIM
İSTANBUL - 1984
Doktora
Akademisyen

Bahar EKŞİ
İSTANBUL - 1986
Yüksek Lisans
Öğretim Görevlisi

Baran Deniz BAĞATUR
YENİMAHALLE - 1998
Lise
Öğrenci

Bekir Sıtkı ASLAN
ADIYAMAN - 1954
Doktora
Doktor

Bilgehan ÇETİNER
SORGUN - 1975
Doktora
Akademisyen

Birol AYDEMİR
İLİÇ - 1966
Yüksek Lisans
İktisatçı

Burak DALGIN
BURSA - 1978
Yüksek Lisans
Mühendis

Burcu YAĞAN
YENİMAHALLE - 1992
Lisans
İş İnsanı

Bünyamin ÜNLÜ
DURAĞAN - 1996
Lisans
İlâhiyatçı

Canberk DEMİRCİ
BORNOVA - 1995
Lisans
Yazılım Mühendisi

Cavit DAĞDAŞ
SİİRT - 1955
Yüksek Lisans
Ekonomist

Cem AVŞAR
BAKIRKÖY - 1988
Lisans
İş İnsanı

Cennet USLU
ILGAZ - 1972
Doktora
Akademisyen

Deniz KARAKULLUKÇU
ŞİŞLİ - 1999
Lise
Öğrenci

Doğa ŞANLIOĞLU
SARIYER - 1992
Yüksek Lisans
Avukat

Elif ESEN
İSTANBUL - 1969
Yüksek Lisans
İşletmeci

Essum ASLAN
ŞANLIURFA - 1983
Yüksek Lisans
İş İnsanı

Evrim RIZVANOĞLU
VAN - 1980
Lisans
İş İnsanı

Fahriye Oya KUYUMCU
ANKARA - 1969
Yüksek Lisans
Mimar

Fazıl Hüsnü ERDEM
KARAKOÇAN - 1964
Doktora
Akademisyen

Ferayi ÖKMEN
BİTLİS - 1961
Lisans
Mühendis

Furkan AYDOĞAN
KARATAY - 1997
Lisans
Öğretmen

Gül Didem PEKUZ
AĞRI - 1990
Lisans
Avukat

Gülay GÖKTÜRK
İSTANBUL - 1949
Lise
Gazeteci

Gülçin AVŞAR
EREĞLİ - 1985
Lisans
Avukat

Haldun HAKCI
ANKARA - 1955
Lise
Tüccar

Hasan CANPOLAT
ANKARA - 1963
Doktora
Emekli

Hasan KARAL
RİZE - 1973
Yüksek Lisans
İlâhiyatçı

Hatice Dudu ÖZKAL
BOLVADİN - 1966
Lisans
İlâhiyatçı

Hatice Selvi DEMİREL
NİĞDE - 1971
Lisans
Mühendis

Hüseyin NALBANTOĞLU
BAKIRKÖY - 1994
Lisans
Yönetici

İbrahim Alper AKALIN
GAZİANTEP - 1984
Yüksek Lisans
Mühendis

İbrahim DÖNERTAŞ
İZMİR - 1959
Lisans
Tüccar

İbrahim GEZER
AKÇADAĞ - 1965
Doktora
Akademisyen

İbrahim Halil ÇANAKÇI
HOŞ - 1962
Yüksek Lisans
Ekonomist

İdris ŞAHİN
ORTA - 1974
Lisans
Avukat

İhsan GÜNAYDIN
TONYA - 1969
Doktora
Akademisyen

İlker ÇELİK
ÇEKEREK - 1974
Lise
İş İnsanı

Kadircan KÖŞDERE
KADIKÖY - 1991
Lisans
İşletmeci

Kadriye Esra AYGÜN
SİVEREK - 1970
Yüksek Lisans
Mühendis

Kemal Can GÜR
GÖLCÜK - 1991
Lisans
İş İnsanı

Kerem ALTUN
EKREK - 1955
Lisans
Öğretmen

Kerem YAVAŞÇA
KEÇİÖREN - 1986
Doktora
Akademisyen

Mahmut Sami TOPBAŞ
KONYA - 1972
İlköğretim
Sanayici

Medeni YILMAZ
ERENCİK - 1954
Lisans
Doktor

Mehmet AVCI
VAN - 1985
Lise
İş İnsanı

Mehmet Emin EKMEN
BATMAN - 1975
Yüksek Lisans
Avukat

Mehmet ŞANVER
YOZGAT - 1957
Yüksek Lisans
Emekli Asker

Meltem GÜRLER
AYDIN - 1966
Yüksek Lisans
Psikolog

Merve MOLLAMEHMETOĞLU KELEŞ
İSTANBUL - 1979
Lisans
Sanayici

Metin GÜRCAN
OSMANİYE - 1976
Doktora
Akademisyen

Metin KAŞIKOĞLU
DÜZCE - 1966
Lisans
Avukat

Muhammed İkbal SEYDA
CİZRE - 1989
Lisans
İşletmeci

Musa Malik YILDIRIM
TRABZON - 1964
Lise
İş İnsanı

Mustafa ERGEN
KONYA - 1978
Doktora
Mühendis

Mustafa Nuri AKBULUT
ERZURUM - 1957
Lisans
Avukat

Mustafa SATICI
BOZOVA - 1971
Lisans
Ekonomist

Mustafa UÇAK
GÜMÜŞGÖZE - 1963
Yüksek Lisans
Sanayici

Mustafa YENEROĞLU
BAYBURT - 1975
Yüksek Lisans
Avukat

Münevver Helün FIRAT
KAHTA - 1975
Lisans
Serbest Meslek

Nazlı Seda VURAL
ANKARA - 1993
Yüksek Lisans
Girişimci

Nevim BİLİCİ
ÇAYKARA - 1967
Lisans
Ev Hanımı

Nihat ERGÜN
ÇINARLI - 1962
İktisatçı
Yüksek Lisans

Oğuzhan AYGÖREN
DENİZLİ - 1980
Doktora
Akademisyen

Ömer Rıfat GENCAL
ÜSKÜDAR - 1969
Lisans
Bankacı

Ramiz ONGUN
KOZAN - 1947
Lisans
Veteriner

Rojhat ÖLMEZ
HAKKARİ - 1996
Lisans
Stajyer Avukat

Sadullah ERGİN
ANTAKYA - 1964
Lisans
Avukat

Sanem OKTAR ÖĞÜT
İZMİR - 1970
Lisans
Girişimci

Sedat KADIOĞLU
HINIS - 1964
Lisans
Emekli Bürokrat

Selma Aliye KAVAF
DENİZLİ - 1962
Doktora
Öğretmen

Seyit Halil ÖZSOY
KIZIK - 1948
Lisans
Diş Hekimi

Tuğba TAPSIZ
KADİRLİ - 1993
Lisans
Siyaset Bilimci

Tunahan ELMAS
GÖLCÜK - 1995
Lisans
Stajyer Avukat

Yasemin BİLGEL
Yüksek Lisans
Öğretim Görevlisi

Zehra Zeynep DERELİ
İSTANBUL - 1977
Yüksek Lisans
Eğitimci

Zeynep TATAR
OF - 1989
Lisans
Marka Müdürü


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