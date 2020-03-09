Ali Babacan'ın partisinde kimler var? Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucular kurulu tam isim listesi

Eski Bakan Ali Babacan'ın partisi için resmi adım bugün atıldı. İsmin "DEVA" kısaltmasıyla "Demokrasi ve Atılım Partisi" olacağı belirtilen partinin, kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da eski Denizli Valisi Hasan Canpolat, eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen İçişleri Bakanlığına geldi.

Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

9 MART DETAYI

Babacan'ın parti dilekçesini 9 Mart'ta vermesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 seçimlerinde sonrası 9 Mart 2003 yılında yenilenen Siirt seçimlerinde, milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Sabah saatlerinde Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak" demişti.

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ NE OLACAK?

Partinin ismini açıklamayan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullanmıştı.