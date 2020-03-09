HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ali Babacan'ın partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi mi? Canlı yayında flaş açıklama

Ali Babacan'ın partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi mi? Canlı yayında flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 08:29 | Son Güncelleme

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, bugün İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurularını yapacaklarını açıkladı. Yeni kurulacak partinin, isimiyle ilgili Babacan " "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) doğru" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi mi? Canlı yayında flaş açıklama

Parti kurma hazırlığı içinde olan Ali Babacan, bugün dilekçesini vereceklerini açıkladı.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak" dedi.

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ NE OLACAK?

Partinin ismini açıklamayan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN ÖZGÜRLÜK, YENİDEN DEMOKRASİ"

"Mevcut durumda bu ülkenin refaha ulaşması mümkün görünmüyor" diyen Babacan, "Refah seviyesi artmış, özgürlük ortamının arttığı bir ülke istiyoruz. Bu yaparken yeniden özgürlük, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor. Türkiye'de sorunlar konuşulamıyor. Türkiye'de sadece hapiste değil, tecrit edilmiş gazeteciler var. Parti programını çarşamba günü paylaştığımızda birinci sayfa basın özgürlüğü, tüzüğümüz birinci sayfa basın özgürlüğü. Sorun var diyeni susturuyorsanız, bu ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini konuşamayan ülkenin çözüm ülkesi beklenemez" diye konuştu.

YÖNETİM SİSTEMİ TARTIŞMASI

"Türkiye'nin temelinde kötü yönetim yatıyor" diyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında şunları söyledi:

"Geniş bir mutabakatla sistem oluşturulur. Çok önemli ama düzeltmek o kadar zor değil. Bu yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetenler hukuk içinde mi, Meclis çalışıyor mu... Meclis'in denetim fonksiyonunun çalışır olması gerekir. Sistemde önemsizleşmiş durumda. Sistem değişikliği öncesi de pek çok sorun vardı. Büyük bir potansiyel varken, Türkiye, içinde bulunduğu şartları hak etmiyor."

'ABDULLAH GÜL DESTEK OLDU'

Partide kadın, genç ve engelli kotasına vurgu yapan Babacan, "Abdullah Gül bize parti kuruluş aşamasında fikirleriyle destek oldu. Kurucu listemiz bugün duyulacak. Daha önce siyaset yapan 3'te 1 civarında. Yüzde 30 kadın oranımız var. Yüzde 20'si genç. Tüzüğümüze kadın, genç ve engelli kotası koyduk" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan yeni parti Demokrasi ve Atılım Partisi Deva

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta can pazarı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Beşiktaş'ta can pazarı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Avrupa Birliği-Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı olacak?

Bütün gözler Brüksel'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.