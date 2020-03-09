Ali Babacan'ın partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi mi? Canlı yayında flaş açıklama

"Mevcut durumda bu ülkenin refaha ulaşması mümkün görünmüyor" diyen Babacan, "Refah seviyesi artmış, özgürlük ortamının arttığı bir ülke istiyoruz. Bu yaparken yeniden özgürlük, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor. Türkiye'de sorunlar konuşulamıyor. Türkiye'de sadece hapiste değil, tecrit edilmiş gazeteciler var. Parti programını çarşamba günü paylaştığımızda birinci sayfa basın özgürlüğü, tüzüğümüz birinci sayfa basın özgürlüğü. Sorun var diyeni susturuyorsanız, bu ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini konuşamayan ülkenin çözüm ülkesi beklenemez" diye konuştu.

Partinin ismini açıklamayan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullandı.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak" dedi.

YÖNETİM SİSTEMİ TARTIŞMASI

"Türkiye'nin temelinde kötü yönetim yatıyor" diyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında şunları söyledi:

"Geniş bir mutabakatla sistem oluşturulur. Çok önemli ama düzeltmek o kadar zor değil. Bu yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetenler hukuk içinde mi, Meclis çalışıyor mu... Meclis'in denetim fonksiyonunun çalışır olması gerekir. Sistemde önemsizleşmiş durumda. Sistem değişikliği öncesi de pek çok sorun vardı. Büyük bir potansiyel varken, Türkiye, içinde bulunduğu şartları hak etmiyor."

'ABDULLAH GÜL DESTEK OLDU'

Partide kadın, genç ve engelli kotasına vurgu yapan Babacan, "Abdullah Gül bize parti kuruluş aşamasında fikirleriyle destek oldu. Kurucu listemiz bugün duyulacak. Daha önce siyaset yapan 3'te 1 civarında. Yüzde 30 kadın oranımız var. Yüzde 20'si genç. Tüzüğümüze kadın, genç ve engelli kotası koyduk" diye konuştu.

