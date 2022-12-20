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Ali Erbaş sosyal medyadan duyurdu! Peygambere hakaret eden kişilere suç duyurusu

20.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Erbaş, ''Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş sosyal medyadan duyurdu! Peygambere hakaret eden kişilere suç duyurusu

İddialara göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Ayrıca, bir gazetenin haber müdürü ise hafızlık öğrencilerine hakaretvari sözlerde bulundu.

''ÇOK YAZIK''

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan hakaretler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur’an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

(AA)

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