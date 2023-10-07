Ali İhsan Horosan en kritik davaların hakimiydi! İstanbul'da gizemli olay, birkaç dakika önce tüm kameralar karardı: 'Böyle bir kaza yapması imkansız'

En kritik davaların hakimiydi, sürekli tehdit alıyordu. Dümdüz bir yolda kaza yaptı, kazadan birkaç dakika önce orayı gören tüm güvenlik kameraları karardı. FETÖ davalarının hakimi olan İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horosan aracıyla dümdüz bir caddede ilerliyordu. Horosan trafik ışıklarını geçtikten sonra otomobilinin kontrolünü yitirdi, frene de bastı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin yardıma koştuğu Horosan araçta sıkıp kalmıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi soncunda Horosan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

SUİKAST İHTİMALİ

Kanal D Haber'in haberine göre kaza noktasını gören onlarca kamera var. Kaza yaşanmadan birkaç dakika önce elektrikler kesilip görüntü düştü. Kaza anının görüntüsü yok sonrası var, bu da akla suikast ihtimalini getirdi.

"BÖYLE BİR KAZA YAPMASI İMKANSIZ"

Bir görgü tanığı ise "Gerçekten şüpheli bir durum var burada. Nasıl olduğunu kimse anlayamadı. Düz yolda ve acemi şoför dahi olsa böyle bir kaza yapması imkansız" dedi. Şüpheli kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

