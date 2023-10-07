HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ali İhsan Horosan en kritik davaların hakimiydi! İstanbul'da gizemli olay, birkaç dakika önce tüm kameralar karardı: 'Böyle bir kaza yapması imkansız'

Ali İhsan Horosan en kritik davaların hakimiydi! İstanbul'da gizemli olay, birkaç dakika önce tüm kameralar karardı: 'Böyle bir kaza yapması imkansız'

07.10.2023 08:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de hafta sonu gizemli bir kaza yaşandı. FETÖ tehdidi altındaki ağır ceza mahkemesi başkanı Ali İhsan Horosan'ın ağır yaralandığı kaza şüpheliydi. Kazanın yaşandığı bölgedeki kameralar kararmış ve hiçbirinin görüntü kaydı ortada yoktu. İşte o gizemli kazadan çarpıcı detaylar...

En kritik davaların hakimiydi, sürekli tehdit alıyordu. Dümdüz bir yolda kaza yaptı, kazadan birkaç dakika önce orayı gören tüm güvenlik kameraları karardı. FETÖ davalarının hakimi olan İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horosan aracıyla dümdüz bir caddede ilerliyordu. Horosan trafik ışıklarını geçtikten sonra otomobilinin kontrolünü yitirdi, frene de bastı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Ekran görüntüsü 2023-10-07 0855587

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin yardıma koştuğu Horosan araçta sıkıp kalmıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi soncunda Horosan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

SUİKAST İHTİMALİ

Kanal D Haber'in haberine göre kaza noktasını gören onlarca kamera var. Kaza yaşanmadan birkaç dakika önce elektrikler kesilip görüntü düştü. Kaza anının görüntüsü yok sonrası var, bu da akla suikast ihtimalini getirdi.

3

4

"BÖYLE BİR KAZA YAPMASI İMKANSIZ"

Bir görgü tanığı ise "Gerçekten şüpheli bir durum var burada. Nasıl olduğunu kimse anlayamadı. Düz yolda ve acemi şoför dahi olsa böyle bir kaza yapması imkansız" dedi. Şüpheli kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davayı kaybetti, tazminat ödeyecekDavayı kaybetti, tazminat ödeyecek
Her detayı korkunç! Çok ağlıyor diye bebeğini canice katlettiHer detayı korkunç! Çok ağlıyor diye bebeğini canice katletti
Sıcak saatler! Hamas'tan İsrail'e operasyon!Sıcak saatler! Hamas'tan İsrail'e operasyon!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası fetö

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.